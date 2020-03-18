Ольга Бузова считает «страшной» ситуацию вокруг коронавируса

18.03.2020, 9:09, Разное

Российская телеведущая и музыкальная исполнительница Ольга Бузова высказалась на счет пандемии коронавируса. По ее мнению, сейчас творится «что-то страшное».

Ольгу Бузову называют самым популярным человеком в отечественном сегменте социальной сети Instagram, также она известна как ведущая скандальной телестройки «Дом-2». Не так давно знаменитость решила прокомментировать распространение коронавируса. По словам звезды, в настоящее время происходит нечто страшное, кроме того нельзя сказать точно, как будет дальше развиваться обстановка. Ольга Бузова призывает людей не впадать в панику, но при этом она сама беспокоится от невозможности что-либо приобрести из товаров или вещей, включая медицинские лекарства в столичных аптеках.

Российская телеведущая вынуждена была отказаться от предстоящей поездки в столицу Франции Париж на концерт Мадонны. Как призналась бывшая супруга футболиста Дмитрия Тарасова, она уже забронировала номер в гостинице, обзавелась билетами на самолет, организовала проход на музыкальное выступление всемирно известной исполнительницы и забронировала ресторан с видом на Эйфелеву башню в вечернее время, но этой мечте не суждено сбыться. Франция оказалась в перечне нежелательных государств для посещения российскими гражданами. Напомнила она о пожелании Роспотребнадзора оставаться на карантине на протяжении 14 дней. Знаменитость выразила надежду, что вскоре эпидемия пойдет на спад во всем мире и тогда можно будет продолжать путешествовать.

На территории РФ к 17 марта 2020 года зарегистрировали 114 эпизодов заболевания коронавирусом, пять пострадавших уже выздоровели. По статистике сотрудников Worldometers, которые занимаются мониторингом продвижение пандемии, пневмонией заразились больше 198 тысяч человек, 82,7 тысячи выздоровели, и около 7,9 тысяч умерли.