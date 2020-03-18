Caviar выпустила в России iPhone 11 Pro с антимикробным покрытием

18.03.2020, 9:09, Разное

Отечественная фирма Caviar выпустила смартфоны iPhone 11 Pro с «бактерицидным» серебром в отделке. Стоимость одного такого устройства составляет 334 тысячи рублей.

Компания из РФ Caviar занимается выпуском люксовых вариантов флагманских смартфонов. Теперь ее представители приняли участие в создании специального покрытия для мобильных аппаратов на фоне распространения коронавируса. Фирма презентовала коллекцию гаджетов iPhone 11 Pro, в отделке которых было применено «бактерицидное» серебро. Общая линейка данных смартфонов американского бренда состоит из четырех устройств.

На каждом экземпляре показан защитный символ, который почитают в мировых культурах. Выполненный из золота 750 пробы будто бы защищающий владельца от сглаза и порчи оберег «рука Фатимы», святой Николай Чудотворец, у которого просят помощи в лечении от различных заболеваний, символизирующий процветание дракон и цветущий лотос, который ассоциируется у народностей с духовным равновесием и чистотой.

Как сообщается на официальном портале Caviar, главной целью российской компании является намерение своей продукцией подчеркнуть стиль потребителя при помощи пользования элитных мобильных устройств. Основная миссия стать известным на весь мир брендом из РФ класса люкс. Фирма хочет показать всем, что РФ считается родиной роскошных и презентабельных аксессуаров.