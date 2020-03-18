Названы повышающие сопротивление организма коронавирусу продукты

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18.03.2020, 8:48, Новости дня

Специалисты Испанской академии питания и диетологии заявили, что пища сама по себе не предотвращает коронавирус, однако механизмы защиты и реагирования на инфекцию, а также способность организма к восстановлению, тесно связаны с питанием.

Диетолог Альма Палау заявил, что «адекватный режим питания необходим для укрепления естественной защиты организма и его реакции на патогенные микроорганизмы, которые вызывают инфекции», передает «Российская газета».

По словам президента Испанской академии питания и диетологии Джузеппе Руссолилло, диета должна быть «сбалансированный и разнообразный» и включать фрукты и овощи (источник пребиотиков), цельные зерна, постное мясо, рыбу, яйца, молочные продукты (источник пробиотиков).

«Особенно следует обратить внимание на омега-3 жирные кислоты, присутствующие в рыбе, орехах и оливковом масле. Они обладают противовоспалительным действием, что способствует лучшему иммунному ответу», – отметил специалист.

Он добавил, что дополнительно укрепить иммунитет помогут здоровый сон, физическая активность и отказ от вредных привычек.

Ранее стал известен худший сценарий развития пандемии коронавируса.

По данным ВОЗ, за сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475 человек. Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет 179 тыс. 112 человек.



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