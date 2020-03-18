Минкульт распорядился закрыть музеи, театры, цирки и кино
18.03.2020, 8:42, Разное
Глава Минкульта Ольга Любимова распорядилась закрыть для посетителей все федеральные учреждения культуры из-за угрозы распространения коронавируса. Приказ опубликован на сайте ведомства.
В документе идет речь о приостановке допуска посетителей в музеи и организации, в которых проходят выставки. Закрыться для гостей должны также театры, филармонии, цирки, кинотеатры и другие учреждения культуры, находящиеся в ведении министерства. Аналогичные меры поручено принять и подведомственным учреждениям в регионах.
Одновременно стало известно о переносе Московского международного кинофестиваля из-за распоряжения властей ограничить въезд в Россию иностранцев. Мероприятие должно было проходить с 22 по 29 апреля, новые даты объявят позже.
Накануне Любимова рекомендовала музеям ограничить численность посетителей и допуск иностранцев, а также отменить групповые экскурсии. Филармониям, театрам и циркам было поручено пускать гостей только в медицинских масках.
Источник: Новая газета
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