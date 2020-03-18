Автоновости: Новый кроссовер Chevrolet Tracker поступил в продажу

18.03.2020, 8:35, Новости дня

В РФ начались продажи обновленной версии кроссовера Chevrolet Tracker.

В свою очередь, разработчики позаботились об увеличении общего пространства, что отразилось также на багажном отсеке, который имеет 390 литров. Салон новинки Chevrolet Tracker имеет некоторые схожие элементы от ранее выпущенного экземпляра Chevrolet Orlando. Автомобиль обладает схожей панелью приборов, а также иными важными опциями, включая мультимедийный центр с сенсорным экраном.

Покупателям будут предложены несколько модификаций автомобиля с моторами на 1,0 и 1,2 литра, которые выдают 116 и 132 л.с. мощности. В зависимости от предпочтений, в продаже появятся модификации с роботизированной или механической трансмиссией. Стартовая цена новинки составляет 89,9 тысяч юаней.