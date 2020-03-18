Учения ВДВ начались в Крыму в день присоединения

18.03.2020, 8:33, Новости дня

Более 600 военнослужащих ВДВ десантируются на полигон Опук в ходе активной фазы командно-штабных учений, которая началась в Крыму, сообщили в Минобороны.

«Активная фаза командно-штабного учения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения стартовала сегодня в Крыму. <…> Сегодня десантникам предстоит десантироваться на площадку приземления на полигоне Опук в восточной части Крыма», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

По информации военного ведомства, в десантировании задействовано более 600 военнослужащих и девять единиц техники.

Как рассказали в Минобороны, десантникам предстоит захватить объекты условного противника и выгодного рубежа и удержать его до подхода основных сил соединения.

Ранее в марте корабли Черноморского флота (ЧФ) «потопили» на учениях подводную лодку условного противника, обнаруженную силами морской авиации.