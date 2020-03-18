В Крыму рассказали, как воспринимают воссоединение с Россией

18.03.2020, 8:30, Новости дня

Жители Крыма воспринимают воссоединение с Россией как свершившуюся сказку и подарок судьбы, сообщил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

«Воссоединение Крыма с Россией воспринимается крымчанами как подарок судьбы и свершившаяся сказка. Это позволило избежать уготовленного для Крыма сценария межнационального противостояния и открытого конфликта, итогом которого стало бы вытеснение Черноморского флота с территории полуострова», – сказал РИА «Новости» Бобков.

Он отметил, что благодаря трем фактором стало возможным воссоединение Крыма с Россией. В частности, это произошло благодаря единству крымчан, появлению харизматичных лидеров, а также поддержке со стороны российского лидера Владимира Путина.

«Эти три фактора сделали события «Крымской весны». Крым изменил международные отношения. РФ впервые за долгие десятилетия показала характер и делом доказала, что вернулась в серьезную международную повестку и способна на политическую волю», – подчеркнул вице-спикер.

Ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов указал на ошибочность тезиса об «оккупации» полуострова.

Крым стал российским регионом шесть лет назад после референдума 18 марта, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.