 

Режим повышенной готовности ввели в Марий Эл и Башкирии

18.03.2020, 8:30, Новости дня

Режим повышенной готовности введен с 18 марта в Башкирии и республике Марий Эл в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Глава Башкирии Радий Хабиров ввел в республике режим повышенной готовности с 18 марта для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции», – сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

В связи с этим будут отменены или перенесены культурные, спортивные и деловые мероприятия с численностью участников более 250 человек и с участием иностранцев. Школьные каникулы в регионе продлят до 6 апреля, передает РИА «Новости». 

«Хабиров поручил минобразования Башкирии подготовить коллективы школ к вариантам дистанционного обучения, а вузам и колледжам поручил перевести учебный процесс на дистанционный режим», – пояснили в пресс-службе.

В свою очередь в Марий Эл запрет вводится до 15 апреля. Отменены массовые мероприятия с участием более 50 человек. 

Кроме того, с 21 марта по 12 апреля включительно временно приостанавливается посещение школ, техникумов, организаций дополнительного образования и спортивной подготовки. Работодателей обязали обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах. 

По последним данным, коронавирусная инфекция в Башкирии и в Марий Эл не зафиксирована. 

В РФ ситуация с коронавирусом находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии выявлено 114 случаев, пятеро выздоровели.

Российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли целый ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также закрыт въезд для иностранцев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в нашей стране и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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