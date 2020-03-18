AMD перестанет разрабатывать «малые ядра» для процессоров

18.03.2020, 8:30, Разное

Производитель микроэлектроники AMD собирается отказаться от выпуска «малых ядер», которыми ранее оснащались процессоры из сегмента экономичных устройств с низким уровнем тепловыделения. Переход на 7-нм техпроцесс позволяет создавать ядра с архитектурой Zen 2, TDP которых не превысит и 10 Вт.

Представитель AMD отметил, что ранее они поставляли для компаний, изготавливающих консоли, процессоры с ядрами Jaguar, но новое поколение игровых приставок теперь будет оснащаться процессорами AMD Zen 2. По словам вице-президента Джо Макри, полностью отказываться от создания иных процессорных архитектур компания не собирается, поскольку в любой момент на рынке могут произойти изменения.

Аналогичной стратегии компания AMD придерживается в области разработки процессоров для ноутбуков и мобильной техники, где сейчас лидирующую позицию заняла компания Qualcomm. Но в данном случае проблемы связаны с тем, что архитектуры ARM необходима программная поддержка. Именно поэтому Apple не выпускает ноутбуки с процессорами, созданными по технологии ARM. Компания AMD тоже не рассматривает ARM в плане создания процессоров с низким уровнем потребления энергии.