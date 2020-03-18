 

Житель Индии принес домой руку трупа, чтобы съесть её на ужин

18.03.2020, 8:27, Разное

Индия страна с очень древней историей и красивыми храмами, но при этом невероятно грязная.  Особенно людей впечатляет (в негативном смысле) то, что они видят в Варанаси, священном для индийцев городе, расположенном в штате Уттар-Прадеш.

Варанаси один из старейших, если не самый старейший город в стране, в нем расположено множество индуистских мест, куда люди совершают паломничество. Город снабжает водой река Ганг (Паранормальные новости – paranormal-news.ru). 

Практически все старинные улочки Варанаси забиты мусором, но у берегов Ганга плавает мусор совсем иного рода – человеческие останки. Для того, чтобы умереть в Варанаси и быть сожженном на каменных ступенях главной набережной, сюда со всей страны устремляются умирающие люди. Считается, что тот, кто умрет здесь, выйдет из колеса Сансары (круга перевоплощений)  и обретет духовную свободу. 

Далеко не всех умерших сжигают на кострах, а потом бросают их кости и пепел в воды Ганга, некоторых бросают просто так, без сжигания. Эти трупы потом долго плавают по воде, разбухая и разлагаясь на вечной индийской жаре, а когда их прибивает к берегу, их едят бродячие собаки. 

Кремация на ступенях набережной в Варанаси

Может показаться, что если избегать Варанаси, то такого ужаса не увидишь. Но увы, трупы в реку Ганг кидают во всех городах, расположенных рядом с этой рекой. В том числе и в городке Биджнор, расположенном в том же штате Уттар-Радеш. И на эти трупы находятся падальщики покрупнее, чем вороны или собаки.

Несколько дней назад неназванная женщина пришла к себе домой и с ужасом заметила в кастрюле на плите оторванную руку человека, часть предплечья и кисть с пальцами. Ее муж – 32-летний Санджай, был рядом и проигнорировав реакцию жены, буднично попросил ее сварить ему эту руку на ужин.

Как сообщает Hindustan Times, женщина не послушалась его слов, а вместо этого убежала, заперев мужа в квартире. Сначала она пояснила обо всем своему соседу, а потом побежала в полицию. Прибывшие полицейские констатировали факт, что в квартире находится нетрезвый мужчина, а в кастрюле на плите лежит уже начавшая разлагаться человеческая рука.

Полиция арестовала мужчину и сразу же стала допрашивать у него, откуда он взял эту руку. Санджай сказал, что "принес из крематория", но у полицейских эта версия вызвала много подозрений. По их словам все похоже на то, что рука была взята у трупа, который Санджай обнаружил в реке Ганг. 

Сейчас мужчина находится под стражей, а его жена до того напугана, что все еще отказывается возвращаться в свою квартире. 

Предполагается, что каннибалом Санджая сделало психическое отклонение, он и ранее проявлял признаки психической нестабильности. В том числе буквально за несколько дней до этого случая он напал на своего отца. Семья при этом не стала заявлять в полицию, боясь выноса "сора из избы". 

Грязные воды Ганга



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