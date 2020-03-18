Календарь: 18 марта – День возвращения Крыма в Россию

18.03.2020, 8:27, Новости дня

Сегодня в нашей стране отмечается важный праздник – День воссоединения Крыма с Россией.

Именно в этот день четыре года назад Республика Крым, которая до этого входила в состав Украины, официально вернулась в состав Российской Федерации.

Русско-турецкая война ХVIII века положила конец османскому господству над Крымом. По мирному договору 1774 года османы отказались от претензий на земли, а через 9 лет Крымский полуостров был присоединен к России. Однако в 1954 году по решению руководства страны он был передан Украинской ССР.

Выход Крыма из состава Украины и его присоединение к России стало последствием украинского кризиса конца 2013 – начала 2014 годов. После захвата власти радикалами в феврале, «в условиях рвения к власти групп национал-фашистского толка», Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет 11 марта 2014 года приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя.

16 марта прошел общереспубликанский референдум о статусе Крыма, опираясь на результаты которого (когда более 96% избирателей высказались за вхождение республики в состав РФ), Верховный Совет и провозгласил Крым независимым суверенным государством – Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус. И уже это независимое государство обратилось к Российской Федерации с предложением о принятии его в состав РФ в качестве нового субъекта. О чем 18 марта и был подписан соответствующий договор в Москве, а еще через 3 дня президент России подписал закон о присоединении Крыма.

Правительство Украины не признает эти документы, однако уже даже западные лидеры осознали, что «назад хода нет».

Сегодняшний «молодой» праздник очень любим крымчанами. В этот день во всех городах Республики проходит множество торжественных и праздничных мероприятий с народными гуляньями и фейерверками.

События дня:

3952 г. до н. э. – согласно расчетам англо-саксонского летописца, бенедиктинского монаха и учителя церкви Св. Беда (Беда Достопочтенный, 672 – 735 гг.) именно в этот день состоялось сотворение мира.

1861 г. – император Александр II торжественно объявил об отмене крепостного права в России.

1892 г. – учрежден приз для лучшей хоккейной команды – Кубок Стэнли.

1949 г. – образована Организация Североатлантического договора – НАТО.

1965 г. – 30-летний советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос с борта космического корабля «Восход-2».

Именинники:

Александр, Иван, Кирилл, Константин, Эдуард.

Родились:

Наталья Поклонская (1980 г.) – прокурор Республики Крым.

Алексей Ягудин (1980 г.) – российский фигурист, муж фигуристки Татьяны Тотьмяниной.

Ольга и Татьяна Арнтгольц (1982 г.) – сестры-близнецы, российские актрисы.