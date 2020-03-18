Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

18.03.2020, 8:20, Новости дня

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе незарегистрированной партии "Другая Россия".

Лимонов скончался накануне в московской больнице, куда его доставили за несколько дней до этого. Ему было 77 лет. Похороны Лимонова и прощание с ним будут закрытыми для общественности и СМИ, таким было его последнее желание.

Последняя книга Эдуарда Лимонова увидит свет в апреле. Об этом сообщили представители издательства. Он успел завершить работу над сборником очерков под названием "Старик путешествует", который содержит и воспоминания писателя о своей юности.

О смерти Эдуарда Лимонова говорят не только в России, сообщает "Россия 24". Комментарии приходят из Франции и Италии – эти страны он посещал в последние годы. Так, например, Лимонов интересовался французским движением "желтых жилетов", в 2019 году успел провести в Париже творческий вечер. А в этом году его ждали в Италии, где должен был выйти сборник его стихотворений в переводе на итальянский.

"Это был человек, который представлял только самого себя, он был полностью верен, последователен, глубок и предан самому себе. Это был человек-нарцисс, эгоцентрик. Но в своей эгоцентричности он бросал вызов всему, бросал вызов здравому смыслу, мещанским устоям. Это был человек, который утверждал собственную свободу, независимость.Его политические взгляды строились на том, чтобы дать пощечину общественному вкусу". Так сказал философ Александр Дугин, который основал вместе с Лимоновым Национал-большевистскую партию (запрещена в РФ).