Казанская филармония на карантине: все концерты переносятся

18.03.2020, 8:20, Новости дня

Казанская филармония закрывается на карантин, который продлится около месяца: с 19 марта по 15 апреля. Такое решение было принято в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает ГТРК "Татарстан".

Обращение к зрителям руководство учреждения опубликовало в своей группе в "ВКонтакте". Это вынужденная мера поможет соблюдать необходимые сегодня правила санитарно-эпидемиологического режима.

Как уточняется, все концерты в этот период переносятся на другие даты в конце апреля и на июнь. Концерт трио из Андалузии, который должен был пройти в Татарской государственной филармонии им. Тукая 23 марта, пришлось отменить.

Все ранее купленные билеты действительны для посещения мероприятий в новые даты, сообщили зрителям.

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ГТРК "Татарстан"