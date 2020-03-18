Медитация замедлила старение мозга тибетского монаха на 8 лет

18.03.2020, 8:18, Новости дня

Головной мозг 41-летнего тибетского монаха, популяризатора медитации Йонге Мингьюр Ринпоче на МРТ выглядит, как мозг 33-летнего человека, сообщили ученые. Их исследование опубликовано в журнале Neurocase. Возможно «медитативная практика связана с замедлением биологического старения», осторожно предполагают эксперты.

Йонге Мингьюр Ринпоче (ЙМР) – широко известный практик и учитель медитации. Он начал медитировать в возрасте 9 лет. Ученые сообщают, что в медитации он проводит «экстраординарное количество часов».

ЙМР начал сотрудничество с учеными из Висконсинского университета более 10 лет назад. Согласно Huffington Post, монах согласился периодически проходить функциональную магнитно-резонансную томографию, чтобы популяризировать медитацию. Новая научная работа подытоживает опыт десятилетних наблюдений.

Ученые из Висконсинского университета провели МРТ мозга ЙМР четыре раза за 14 лет. Длительно исследование началось, когда ему было 27 лет. Исследователи сравнивали данные снимков ЙМР с более чем 100 снимками головного мозга его сверстников из группы контроля.

Исследователи научили систему машинного обучения BrainAGE на основании МРТ-снимков всех участников исследования оценивать возраст людей, исходя из особенностей структуры серого вещества их мозга.

«Серое вещество – “производственное оборудование” головного мозга. Когда мозг атрофируется, количество серого вещества уменьшается», – рассказал LiveScience Ричард Дэйвисон (Richard Davidson), ведущий автор исследования.

Анализ BrainAGE обнаружил, что у ЙМР мозг стареет медленнее, чем у участников из группы контроля. В возрасте 41 года его мозг соответствовал параметрам 33 лет. Ученые отметили, что это различие не было обусловлено исключительной «молодостью» какой-либо отдельной структуры мозга: серое вещество было изменено диффузно.

Еще одна интересная находка, которую сделал BrainAGE – головной мозг ЙМР «раньше созрел».

«Некоторые отделы мозга начинают работу в возрасте 25-30 лет. Например, участки, которые отвечают за самоконтроль, регулирование внимания. Возможно, эти области созревают раньше из-за медитации. Это звучит резонно, поскольку известно, что медитация укрепляет их», – рассказал Дэйвисон.

Это исследование имеет массу ограничений. В нем принимал участие лишь один человек, практикующий медитацию. Остается неизвестным, сколько нужно медитировать, чтобы в сером веществе были заметны изменения, если такая связь действительно имеется.

Ученые отмечают, что на «молодость» мозга ЙМР могли оказать влияние и другие факторы: жизнь в высокогорном районе, низкий уровень загрязненности окружающей среды, хорошая диета. Чтобы это лучше понять, требуется исследование с контрольной группой из людей с похожими условиями жизни.