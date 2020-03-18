Стало известно о последнем желании Лимонова

18.03.2020, 8:16, Новости дня

Похороны писателя, политического деятеля Эдуарда Лимонова и прощание с ним будут закрытыми для общественности и СМИ, это было его последнее желание, сообщили в пресс-службе незарегистрированной партии «Другая Россия».

В партии сообщили, что «похороны будут закрытыми для СМИ и широкой общественности», так как «это было последнее желание Эдуарда Вениаминовича», передает РИА «Новости».

Официальной причинной смерти писателя является онкология, добавили в пресс-службе.

Напомним, Лимонов был основателем и лидером «Другой России». Он умер во вторник, 17 марта, на 78-м году жизни.

Как сообщил депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов, Лимонов оставался в здравом и ясном уме, находился на связи до последнего.

Главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов рассказал, что Лимонов последние полгода сильно болел.