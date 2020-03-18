Из Токио в Грецию вылетел спецрейс за олимпийским огнем

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18.03.2020, 8:16, Новости дня

Спецрейс вылетел из Токио в Грецию, чтобы привезти олимпийский огонь в Японию.

Церемония передачи олимпийского огня, как и запланировано, пройдет 19 марта, но в сокращенном варианте. После того, как на фоне распространения коронавируса Греция ввела 14-дневный карантин для иностранцев, глава оргкомитета Японии, представители Токио и другие члены делегации не смогут принять участие в церемонии, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Также от поездки в Грецию вынуждены были отказаться и прославленные японские спортсмены – трехкратная олимпийская чемпионка по борьбе Есида Саори и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Номура Тадахиро, которые должны были привезти огонь в Японию и участвовать в эстафете.

Прибытие огня в Японию произойдет 20 марта. С 26 марта со стадиона J-Village эстафета огня начнется в префектуре Фукусима. Затем эстафета проследует в префектуры Тотиги и Гумма. Из-за риска распространения коронавируса оргкомитет Олимпиады обратился к зрителям не создавать толпу вдоль дорог, по которым пронесут олимпийский огонь, а также отказаться от участия в случае плохого самочувствия.

Ранее Олимпийский комитет Греции отменил эстафету Олимпийского огня в стране из-за коронавируса.



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