 

Жертвами коронавируса стали более 400 человек

18.03.2020, 8:14, Разное

Всемирная организация здравоохранения обнародовала последние данные о распространении коронавируса COVID-19. Согласно официальной информации, за прошедшие сутки общее количество заболевших увеличилось на 11 тысяч, жертвами инфекции стали 475 человек.

Опасное заболевание обнаружено в восьми новых странах. В их числе оказалась Черногория – последнее европейское государство, в котором не было заразившихся, уточняет Life. Инфекцию подхватили две женщины, побывавшие в странах, охваченных эпидемией коронавируса.



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