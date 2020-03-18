Врачи: Орехи и шоколад избавят от депрессии из-за коронавируса

18.03.2020, 8:09, Разное

Врачи из Индии считают, что орехи и шоколад помогут избавиться от депрессии, которая может развиться на фоне массового распространения коронавируса. Данные продукты позитивно сказываются на психическом здоровье.

По словам медиков, необходимо включить в свой рацион орехи, поскольку в них содержится множество полезных веществ и микроэлементов. Они замедляют старение организма человека, а также положительно отражаются на его умственных способностях и работе центральной нервной системы. В особенности нужно обратить внимание на кешью.

Что касается шоколада, то он имеет в своем составе вещество, стимулирующее выработку гормона серотонина. Последний отвечает за расслабление и поднятие настроение. К слову, употреблять нужно только черный шоколад, где содержится минимум 70% какао.

В список попал и зеленый чай, поскольку он выводит из организма свободные радикалы. В напитке содержится L-тианин, улучшающий качество сна и повышающий активность мозга.