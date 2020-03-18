 

Huawei представила термокружку Smart Insulation Cup

18.03.2020, 8:09, Разное

Компания Huawei представила термокружку Smart Insulation Cup, сочетающую в себе функцию термоса. Устройство не только способно сохранять жидкость тёплой, но и сопрягаться со смартфоном.
Конструкторы Huawei расширяют ассортимент выпускаемых гаджетов, успешно конкурируя с Xiaomi. Недавно в продаже появился новый гаджет, получивший название Smart Insulation Cup. Речь идёт об устройстве, предназначенном для хранения воды или напитков в пределах установленной температуры. Для удобного управления, термокружку оснастили небольшим экраном, позволяющим управлять новинкой.

Отмечается, при необходимости аппарат можно синхронизировать со смартфоном при помощи специального приложения, и тогда его функционал расширится. Термос станет подавать сигналы в определённое пользователем время, напоминая о необходимости попить воды. Всего в день можно делать до 15 напоминаний. Производитель также отмечает и ещё одну важную функцию аппарата, полезную для здоровья, а именно наличие датчика контроля качества воды.

В Huawei заявляют, несмотря на наличие источника питания, термокружка Smart Insulation Cup является безопасной для владельца, поскольку её класс электрической защиты соответствует стандарту IPx7, корпус трёхслойный. Стоимость устройства составляет лишь 18 долларов.



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