Экономика: Российской экономике добавили защиты от китайского вируса

18.03.2020, 8:08, Новости дня

Банк РФ и правительство рассказали о мерах для поддержки бизнеса и граждан от негативного влияния коронавируса на экономику. Если в 2008 году господдержка была оказана в первую очередь банковской системе, то на этот раз объектом помощи оказались малый и средний бизнес. Компаниям этого сектора обещаны налоговые, кредитные и другие поблажки.

Правительство и Банк РФ рассказали, какие оперативные меры принимаются на фоне распространения вируса и закрытия мировых границ. Первые меры были направлены на поддержание общей финансовой стабильности. У Банка РФ есть традиционный арсенал монетарного оружия, который он уже начал использовать для сглаживания внешних шоков.

Центробанк автоматически отменил покупку валюты в рамках бюджетного правила, так как цена Urals упала ниже 42 долларов за баррель (такая цена заложена в бюджет). У РФ есть «подушка» в виде накопленных резервов Фонда национального благосостояния, которые распродаются для пополнения бюджета, если нефть падает ниже 42-44 долларов за баррель. Подсчитано, что накопленных в ФНБ средств хватит на закрытие бюджетных дыр в течение шести лет при текущей цене в 30-40 долларов.

В крайнем случае регулятор может резко поднять ставку, как это было в декабре 2014 года или в 2008 году. Пока таких шоковых действий от ЦБ РФ не ждут. На заседании в текущую пятницу, по экспертным оценкам, регулятор просто оставит ставку без изменений, так как риск выхода инфляции за границу 4% пока не велик. Однако если дальше ситуация будет усугубляться и риски разгона инфляции вырастут, тогда ЦБ РФ все-таки может поднять ставку, что означает удорожание кредитов и ипотеки. Но все же это не будет такой же резкий шаг, как шесть лет назад. Глава банка ВТБ Андрей Костин считает, что ставку поднимут в крайнем случае лишь на 1-1,5%, хотя некоторые эксперты не исключают двукратного роста с 6% до 10-12%. Все зависит от длины процесса борьбы с коронавирусом: если к лету или летом удастся победить его, то можно избежать резкого повышения ключевой ставки, считает Костин.

Второй правительственный пакет мер направлен для поддержания финансовой устойчивости отдельных отраслей экономики. Из-за пандемии уже пострадали авиаперевозчики и туристический сектор. Правительство решило предоставить им налоговые каникулы. Туристические компании также до конца года будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд и фонд персональной ответственности. Компании в сфере транспорта получат от правительства гарантии для реструктуризации и пролонгации кредитов, чтобы сохранить ликвидность и избежать банкротств.

Впрочем, меры поддержки могут быть расширены, как и сектора поддержки по мере развития ситуации. Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько просит также отменить норму федерального закона о 100% возврате средств по проданным турам в условиях форс-мажора (ст. 14 132 ФЗ «Об основах туристической деятельности»). Это ставит туроператоров в неравные условия с авиакомпаниями и отелями, которые не обязаны возвращать 100% средств, аргументирует он. Также было бы как раз кстати открыть для туроператоров египетские курорты, говорит Шпилько.

А для поддержки авиаперевозчиков во избежание их банкротств звучат предложения обнулить аэропортовые платежи на Дальнем Востоке и в Арктике, а в других регионах – снизить их в два раза. Убытки российских авиакомпаний в этом году могут составить более 100 млрд рублей, что создает риски банкротств, отметил глава Росавиации Александр Нерадька.

Третий пласт поддержки – это 600 системно значимых компаний, для которых будут подготовлены меры поддержки, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента Владимира Путина с правительством. Специально созданная группа будет следить за их финансовым состоянием. Параллельно правительство поддержит малый и средний бизнес. В частности, для них расширяется программа льготного кредитования: снимаются ограничения по видам кредитования и отраслям, и увеличивается размер субсидий (на 1% по кредитам до двух лет). Корпорация МСП расширяет программу гарантий при кредитовании малого и среднего бизнеса.

Владимир Путин потребовал также максимально избавить предпринимателей от проверок, помочь им разобраться с налоговой и долговой нагрузкой и аккуратно подходить к разного рода штрафным санкциям. «Мы знаем, что

миллионы людей заняты у нас в малом и среднем бизнесе, на небольших предприятиях. Нельзя допустить, чтобы этот значимый сектор пострадал из-за резких перепадов конъюнктуры или форс-мажорной ситуации»,

– сообщил Путин.

Если появятся новые отрасли, которые будут переживать трудности из-за вируса, правительство также обещает оказать им поддержку. А такие, безусловно, будут.

«Пострадавшими второй волны станет часть сектора услуг, связанная с общественными мероприятиями и развлечениями. Очень существенно потеряют в выручке кафе, рестораны, кино и театры», – отмечает заместитель директора группы суверенных рейтингов макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

«Краткосрочному шоку подвергнутся все отрасли ритейла, более того, почти все направления FMCG (товары повседневного или широкого спроса) и сектора услуг населению. И если на первом этапе потребительская активность в связи с ослаблением рубля и паникой может возрасти, то в перспективе нескольких недель потребительский спрос существенно снизится – потребители перейдут к рациональным покупкам и накопительству», – считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

В зоне риска также производственные предприятия с длинными технологическими цепочками, использующие большое количество разнообразного сырья и комплектующих, в частности, машиностроение, автопром.

Правительством вводятся меры поддержки для снижения риска дефицита товаров. Отменяются штрафные санкции в отношении поставщиков по госконтрактам, которые попали в сложную ситуацию из-за пандемии. Не будут также штрафовать несырьевых экспортеров в рамках валютного контроля.

Правительство будет следить за обеспечением запасов социально значимой продукции. Торговые компании могут рассчитывать на льготные кредиты для пополнение оборотных средств. Наконец, импортные пошлины обнуляются и вводится «зеленый коридор» по социально значимым товарам (отдельные виды).

Еще одни пласт мер – поддержка населения и регионов. Люди, оказавшиеся на больничном из-за обязательного карантина, получат полагающиеся выплаты. В июле начнутся выплаты по уже объявленным мерам поддержки семей с детьми от трех до семи лет.

Снижать бюджетные расходы в этом году не планируется. Региональным бюджетам будет оказана финансовая поддержка при необходимости. Правительство может использовать в рамках бюджета резерв в 300 млрд рублей.

Как обычно, правительство начинает с оперативных монетарных мер. В отличие от прошлых кризисов, резкого роста ключевой ставки возможно удастся избежать, дальше будет видно. Остальные меры поддержки сильно отличаются от предыдущих кризисов. Дальше идут меры, направленные на поддержку предложения (отраслевая специфика) и на поддержку спроса. Это мировая практика, и программа поддержки правительства РФ ей соответствует, отмечает Куликов.

«Текущий кризис очень сильно отличается от того, что происходило в 2008 году. В тот момент в первую очередь пострадали представители финансового сектора. Тогда проблема заключалась в недостатке ликвидности и в кредитном сжатии экономики. Однако сейчас в результате остановки производства в Китае страдают первую очередь компании реального сектора.

Например, уже образовавшуюся проблему нехватки китайских комплектующих и компонентов для производства невозможно решить простой накачкой экономики деньгами», – говорит старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

Прошлый кризис характеризовался наличием большой долговой нагрузки, текущий кризис – резким падением потребительского спроса, на фоне чего и происходит затухание производственного процесса и целых отраслей экономики (авиатранспорт, туризм), отмечает Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер». Сейчас ликвидности достаточно.

В отличие от 2008 года, когда поддержка была оказана в первую очередь банкам, на этот раз банки при поддержке государства должны помочь реальным секторам экономики, которые уже или скоро пострадают.

«Банковская система 2008 года и сейчас – это разные системы. Надзор и регулирование существенно ужесточились – есть список системно значимых банков, повышающий требования к ним, как и доверие. Поддержка системы со стороны Банка РФ в текущем кризисе пока что состоит в некотором смягчении регулятивных норм», – говорит Дмитрий Куликов. В целом на уровне экономики валютная структура долговых отношений стала существенно менее рискованной, плюс накопился опыт деятельности в условиях высокой волатильности валютного курса, добавляет он.

«Мы видим надежду, что будут поддержаны именно обычные люди, именно малый и средний бизнес. Мы понимаем, что падение потребительского спроса только началось, и оно продлится минимум несколько месяцев. В такой ситуации мы еще не были, и пережить ее будет намного сложнее. Главное, что надо сделать – дать доступ к оборотным кредитам на покрытие неминуемых кассовых разрывов, которые точно будут у малого бизнеса. Это поддержит, в том числе и заработные платы», – говорит создатель клуба венчурных инвесторов Itleaders и консалтинговой компании Klopenko Group Егор Клопенко.

При этом, появилось предложение одноразово выплатить россиянам по 10 тыс. рублей для того, чтобы простимулировать потребительский спрос, а если ситуация с вирусом и изоляцией затянется надолго, то через несколько месяцев еще раз выдать по 10 тыс. рублей. «Однако правительство тратит не собственные «заработанные» им деньги. Бюджет формируется за счет налогов, которые собираются с предприятий и граждан. За все стимулирующие меры финансового характера в конечном счете заплатит потребитель ухудшением своего уровня жизни. Поэтому раздача денег населению может дать позитивный эффект только в краткосрочном периоде. Формальный рост доходов населения будет нивелирован инфляцией», – говорит Манжос.

Строго говоря, любые дополнительные выплаты социального характера в ближайшие месяцы лишь отчасти компенсируют рост стоимости жизни в результате уже состоявшегося ослабления обменного курса рубля, добавляет он. Вместо «разбрасывания денег с вертолета», по его мнению, лучше создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса, что требует снижения налогов.