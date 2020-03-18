Нефть подорожала после падения до новых минимумов

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18.03.2020, 8:08, Новости дня

Цены на нефть утром в среду показывают коррекционный рост после достижения новых минимумов накануне на фоне новой волны паники из-за влияния коронавируса на спрос.

По состоянию на 8.01 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,01% – до 29,02 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,11%, до 27,37 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Поддержку ценам на нефть также оказывают последние данные API о запасах сырья в США: на минувшей неделе запасы упали на 4,2 млн баррелей после роста неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 3,2 млн баррелей.

Однако рынок по-прежнему остается волатильным, так как паника вокруг коронавируса и его влияния на мировую экономику продолжает сдерживать нефтяные цены.

«Перспектива спроса сегодня выглядит еще более мрачной», – отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннес, чье мнение приводит агентство Reuters.

Напомним, во вторник в ходе торгов нефть марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель впервые с 20 января 2016 года.



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