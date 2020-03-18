Главный метод – это разобщение. Какие меры при коронавирусе советуют врачи

18.03.2020, 8:00, Новости дня

Число заболевших коронавирусом в России растет. Заболевшие есть уже в 26 российских регионах. Кроме Москвы это Самарская, Калининградская, Тверская, Московская, Тамбовская, Калужская, Нижегородская, Пензенская, Ленинградская, Свердловская, Архангельская и Ярославская области, а также Красноярский край, Татарстан и Хакасия.

Какие меры предосторожности советуют врачи, спросили у Алексея Яковлева, бывшего главного врача Боткинской больницы в в Санкт-Петербурге.

– Сейчас главный метод – это разобщение. Совершенно точно. То, что делают во всех странах мира, и, с моей точки зрения, то, что в России делается в Москве. Сейчас, слава богу, и в Петербурге встали на это же направление. Поэтому надо четко представлять себе, [что происходит]. Наш опыт предыдущих подъемов говорит о том, что все эпидемические подъемы, они занимают порядка 13-ти недель с пиком где-то на седьмой неделе. Поэтому, когда мы говорим, как долго это может продолжаться, если проводить аналогию с эпидемическими подъемами гриппа, то в таких сроках, как я вам сказал. Соответственно, в Белоруссии, в России пока все-таки это единичные заболевшие. И еще говорить о том, что наступил этот эпидемический подъем, наверное, преждевременно.

– А считать нужно с того времени, как он наступит, плюс те сроки, о которых вы говорили?

– Посмотрите, примерно в эти сроки многие определились. Закрытие границ – на 45 дней, на 60 дней, на 30 дней. То есть это как раз близко к тому, что я вам называл. Точно очень трудно предсказать, потому что это первые единичные случаи. Как они будут проявлять себя дальше – [неизвестно], поскольку, конечно, это не от первого заболевшего считается.

– Сегодня Владимир Путин утвердил всенародное голосование по поправкам в Конституцию – 22 апреля. Насколько целесообразно его проводить в условиях пандемии?

– Вы знаете, Франция проводила голосование недавно, поэтому вопрос, наверное, [в том], как это [будет] организовано. Проводить можно все, вопрос организации – чтобы это было максимально безопасно для людей.

– Как это тогда можно, с врачебной точки зрения, провести безопасно? Впускать в помещение по одному человеку?

– Это займет много времени, я вам расскажу, что вполне возможно, потому что есть правила. Посмотрите, как запускают в магазины в Испании. Я думаю, что вы знаете, как в Валенсии запускают, когда надевают халат, перчатки, маску или очки, респиратор. Человек заходит в магазин, покупает, выходит и все сбрасывает.

– В таких условиях может пройти это всероссийское голосование?

– Я не готов обсуждать голосование, потому что это не мой предмет. А вот то, что все ограничения должны быть сделаны – остановка спортивных мероприятий, концертов, собраний – это абсолютно правильно.

– Достаточно ли в России вообще врачей, коек и аппаратов искусственной вентиляции легких – что сейчас довольно важно стало в мире.

– Это очень трудно рассчитывать, потому что все крупные стационары – по крайней мере Санкт-Петербурга и Москвы – оснащены оборудованием вполне достаточно. Вопрос эффективного использования тех возможностей, которые имеются. И, несомненно, есть прекрасно подготовленные врачи, потому что с тяжелыми вирусными пневмониями мы столкнулись впервые давно. И самое главное, я хочу напомнить, что в первую очередь это кислородная поддержка, которая существенно уменьшает количество пациентов, нуждающихся в аппаратном дыхании. И если говорить о мембранной оксигенации, то, конечно, таких пациентов еще меньше. И эти процедуры никогда и нигде не становятся доступными широкому кругу населения – это понятно.