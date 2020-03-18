Пандемия коронавируса. Макрон заявил, что во Франции временно не будут взимать коммунальные платежи

18.03.2020, 7:56, Новости дня

Власти Франции приняли решение с 17 марта не взимать с граждан плату за жилье и коммунальные услуги в связи с карантином из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в телеобращении 16 марта заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Запись выступления размещена в его Twitter.

“Будет приостановлено начисление счетов за воду, электричество и газ, а также квартплаты, чтобы никто не остался без денег”, – заявил Макрон.

Предприятиям разрешено не вносить арендную плату и не оплачивать счета за газ и электричество, добавил президент. Он объявил, что €300 млрд будут выделены в виде финансовой поддержки компаниям, которые потеряют бизнес во время кризиса.

Макрон настоятельно рекомендовал французам оставаться дома.

Adresse aux Français. https://t.co/V0kwXbU79J

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 16, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к вечеру 17 марта общее число зараженных в мире превысило 190 тыс., более 7,5 тыс. человек скончались. Во Франции умерло 148 человек.