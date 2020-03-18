Дональд Трамп получил официальную возможность переизбраться в президенты

18.03.2020, 7:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во вторник формально обеспечил себе возможность переизбираться на второй срок, сообщили СМИ.

Как информирует Associated Press, такую возможность Трамп получил по итогам первичных выборов Республиканской партии во Флориде и Иллинойсе, которые действующий президент уверенно выиграл.

Праймериз республиканцев, когда представляющий их партию президент переизбирается на второй срок, является во многом формальностью, передает РИА «Новости». По этой причине праймериз проводятся не во всех штатах, а там, где проводятся, соперниками главы государства выступают малопопулярные кандидаты, которых не поддерживает партия и в связи с этим – большинство избирателей-республиканцев.

Тем не менее, Трамп регулярно ездит по штатам и выступает с предвыборными митингами в рамках подготовки кампании по участию во всеобщих выборах в ноябре.

Порядок выдвижения для участия на всеобщих выборах требует, чтобы за Трампа проголосовали большинство делегатов партийного съезда в июле. В этом году он должен был набрать 1 тыс. 276 делегатов, голоса которых он обеспечил себе по итогам праймериз во Флориде и Иллинойсе.

Ранее во вторник бывший вице-президент США Джозеф Байден гарантировал себе уверенную победу на первичных выборах (праймериз) Демократической партии в штате Флорида.