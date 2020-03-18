Мнение: Ночные кавалькады в никуда (в поисках гречки)

18.03.2020, 7:35, Разное

Радует, что у нас все-таки еще существует рынок! Вчера прошвырнулся из интереса по магазинам в поисках гречки: в “Перекрестке” у метро – нет, в “Магните” у дома – нет, в другом “Перекрестке”, поменьше – тоже нет. Ок, народный энтузиазм радует. Сегодня заглянул в обычные “Продукты” прямо возле дома, куда я еще школьником бегал – ба! Только захожу в торговый зал – выносят гречку. “Эк оно!” – думаю я. Протягиваю к пакету жадные руки – “Погодите!” – говорит продавщица, сама, как нынче принято, дочь Средней Азии. “Я только цену приклею!”

И натурально приклеивает – “120 рублей”. Ну разве не красота? Я восхитился. Была цена, насколько я помню, то ли 30, то ли 40 рублей за пачку. Еще вчера. “Вот он, рынок! – подумал я растроганно. – Условия повышенного спроса на товар – прекрасно, поднимаем цену, и товар снова на прилавке”. И взял пакет – люблю иной раз гречку с молоком, вспомнить детство золотое!

Когда выходил – рядом плотный, но малорослый мужичок, надрываясь, вывозил из магазина целую тележку, забитую под завязку этими 120-рублевыми пакетами. Вид у него был счастливый. Коронный вирус – редкая возможность для нашего брата почувствовать себя опять добытчиком-кормильцем, как при благословенном совке.

И еще наблюдение: какой день езжу в такси в центр – позавчера на радио, сегодня на ТВ – и вижу, что с транспортом в Москве происходит что-то странное. Какое-то небывалое количество машин, причем в самых неожиданных местах. Сегодня вот нарвались на пробку аж на моей тихой окраинной улице в 8 вечера – причем по всей длине. Такого никогда не бывало. Выглядело все как-то очень литературно – если б я писал вдруг роман-триллер “про эпидемию” – я бы непременно вставлял такие вот “странности” – вроде бы и неопасные, но нелепые и дикие – они хорошо нагнетают напряжение. Кавалькады невесть откуда взявшихся легковушек – любой масти и расцветок – чинно, со скоростью деревенских телег, катились куда-то в городок Реутов: в нем они тоже наглухо забили его центральный проспект (чего тоже я никогда не видал прежде).

Обсудил с шофером и со знакомыми: самая популярная версия – народ стал натурально бояться ездить в метро (!!), и поэтому многие судорожно пересели на свои личные авто, что, дескать, и вызывает перегрузку даже на тихих прежде окраинных улочках. Но и это объяснение “не катит” – дорога в городок Реутов была забита, но в то же время, вырвавшись из их печальной процессии, мы свернули на МКАД – и МКАД-то был вполне свободен!

Что ж получается – только реутовцы пересели на личные авто?

Это не объяснить. Объяснение может быть только мистическое – происходит нарастание хаоса, рвутся причинно-следственные связи, мы незаметно переселяемся в мир “Твин Пикса”. Гречка и ночные окраинные пробки – это только начало.