Изолированные от мира участники немецкого реалити-шоу «Большой брат» узнали о коронавирусе

18.03.2020, 7:30, Новости дня

Участникам немецкого реалити-шоу «Большой брат», которые живут в изоляции от мира, рассказали о пандемии коронавируса.

Специальный выпуск шоу, аналоги которого есть во многих странах мира, прошел во вторник вечером. В Германии официально подтверждены почти 7,2 тыс. случаев заражения коронавирусом и 12 летальных исходов.

«Речь идет о том, что происходит в мире, что изменилось в последние дни и недели, об этом мы хотим вам рассказать. Есть болезнь, называется COVID-19, которая довольно широко распространилась в последние дни и недели. Ее вызывает коронавирус, это немножко как грипп, некоторые вообще не замечают, что болеют, у других это похоже грипп, но это особенно опасно для престарелых, для больных. Не волнуйтесь, мы поговорили с вашими близкими, с ними все хорошо», – передает РИА «Новости» слова ведущего участникам.

Ведущий вместе с врачом, работающим на площадке передачи, сидели на стульях на возвышении, тогда как участники расположились на диванах и креслах за стеклянной стеной.

Поначалу участники не проявляли эмоций, скорее выглядели озадаченными. При этом четверо участников, попавших на площадку в начале марта, знали о вирусе, но если исходить из правдивости легенды телешоу, с тех пор они не знали о развитии событий, а именно о стремительном распространении болезни в Германии, введении мер по борьбе с ней, резком ухудшении ситуации в Италии, Франции, Испании, закрытии границ в Европе и мире.

Далее участникам показали новостной сюжет о событиях последних дней, что вызвало более эмоциональные реакции.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 179 тыс. 112 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 7 тыс. 426.