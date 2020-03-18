В Турции умер первый пациент с коронавирусом

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18.03.2020, 7:30, Новости дня

В Турции зафиксирован первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

Коджа сообщил, что умершему пациенту было 89 лет. «Число зарегистрированных случаев заражения увеличилось на 51, общее число заболевших составляет 98 человек», – приводит его слова ТАСС.

По словам Коджи, умерший заразился коронавирусом от «китайского коллеги».

Министр заверил, что «состояние большинства больных улучшается».

ВОЗ на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса. За последние сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475 человек. Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет 179 тыс. 112 человек.



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