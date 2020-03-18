 

Авиаотрасль и автоиндустрия Запада – в глубоком кризисе

18.03.2020, 7:18, Новости дня

Американский бизнес все чаще самостоятельно обращается к властям за финансовой помощью. Так, корпорация Boeing попросила у правительства кредитные гарантии на десятки миллиардов долларов, чтобы справиться с нехваткой ликвидности.

Компания переживает двойной кризис, передает телеканал "Россия 24". Часть его вызвана карантинными мерами, а часть — массовыми отказами от использования самолетов серии 737 MAX после авиакатастроф. В Вашингтоне заявили, что готовы оказать содействие производителю лайнеров, но в какой форме — не уточнили. Как минимум, ограничить конкуренцию с европейскими компаниями в Белом доме всегда рады. Так, сегодня будут увеличены пошлины на самолеты из Евросоюза – с 10 до 15 процентов.

При этом европейская авиаотраль и без того испытывает трудности вследствие значительного сокращения перелетов. Серьезным ударом также стал временный запрет Штатов на въезд иностранцев из ЕС и Великобритании. А в понедельник страны Евросоюза и сами решились закрыть границы, чтобы сдержать распространение инфекции.

"Мы все согласились с предложением Еврокомиссии ввести ограничения на въезд для всех стран за исключением Великобритании, членов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли, — заявил Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии. — Эту меру должны внедрить все участники блока. Она будет действовать в течение 30 дней".

Автомобильная индустрия ЕС чувствует себя не лучше. Крупные мировые производители массово приостанавливают производство на предприятиях в Европе. Подобные меры уже приняли PSA Group, Volkswagen, Fiat Chrysler, Daimler, Ford и Nissan. При этом Renault временно закрыло свои мощности в Испании. Эксперты отмечают, что остановка европейских заводов окажет влияние на российский рынок. Однако дефицита у нас не ожидается.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Зеленский о боестолкновении на Добнассе: Провокация не изменит наш курс, мы уверенно приближаемся к прекращению войны

25.02 / В Думу внесены поправки к законопроекту об изменениях в Конституцию

24.02 / COVID-2019 в Италии: жертв уже семь

10.02 / Бил лапами, кричал, а потом укусил: кот спас пенсионерку от гибели

05.02 / УНИКС выиграл у литовского “Ритаса” в Кубке Европы

02.02 / Новый коронавирус внесли в российский перечень опасных заболеваний

10.02 / Министр науки разъяснил процесс оптимизации вузов

19.02 / В Японии на круизном лайнере Diamond Princess сняли карантин по коронавирусу

20.02 / В ПФР разъяснили детали перевода сотрудников на электронные трудовые

13.02 / Российского офицера-подводника уволили за пьянство и ругань в адрес портрета Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика