 

МВФ отказался выделить Венесуэле 5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

18.03.2020, 7:18, Новости дня

Международный валютный фонд отказался рассматривать запрос о выделении Венесуэле $5 млрд, направленный ранее президентом Боливарианской республики Николасом Мадуро. Деньги предполагалось направить на борьбу с распространением коронавируса. Однако МВФ сослалось на то, что проситель — отнюдь не легитимен с точки зрения международного сообщества.

“К сожалению, фонд не в состоянии рассматривать этот запрос. Как мы упоминали ранее, сотрудничество МВФ со странами-членами основано на официальном признании правительства (страны) международным сообществом, как это отражено в правилах членства в МВФ”, — говорится в сообщении фонда, — “На данный момент нет ясности касательно признания”.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявил о том, что фонд готов задействовать до триллиона долларов резервных средств для оказания помощи более чем 20 странам, подавшим заявки.

При этом Георгиева не уточнила, кто именно получит средства от МВФ, однако указала на то, что уже доступны $50 млрд, которые будут выделяться через механизм экстренного финансирования.



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