Под натиском коронавируса сдалась последняя страна в Европе

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18.03.2020, 7:18, Новости дня

Из-за вирусной угрозы Совет Безопасности ООН отложил все заседания недели. Рассматривается возможность перевести встречи в видеоформат.

Пентагон обещает выделить 5 миллионов респираторов из своего стратегического запаса и задействовать плавучий госпиталь.

В Греции нарушителей мер карантина решено наказывать штрафами и даже лишением свободы до полутора лет.

Румыния приостановила авиасообщение с Испанией. А власти Кипра на две недели прекращают принимать рейсы из 28 стран, в том числе из России. В Сербии ввели комендантский час.

Инфекция добралась и до Черногории, которая еще вчера была единственной европейской страной без случаев заражения. "С этого момента для Черногории начинается новый этап решения медико-социальной проблемы, — сообщил Душко Маркович, премьер-министр Черногории. — Конечно же, первые случаи заражения коронавирусом не были для нас неожиданностью. И весьма вероятно, что в ближайшее время инфекция будет распространяться, как и в других странах. Однако давайте не допускать необоснованной паники".

Немецкие СМИ утверждают, что настоящим рассадником заразы стал горнолыжный курорт Ишгль в Тироле в Австрии. Якобы после возвращения оттуда болеют десятки туристов из Дании, Германии, Исландии. Местные власти обвинили в том, что они не предупредили отдыхающих об угрозе. Как пишет газета Die Welt, посещение курорта Ишгль сейчас равнозначно поездке в Иран или Китай, где ситуация критическая.

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире — почти 200 тысяч. Восемь тысяч человек погибли. Вирус поразил уже 138 стран. Самая тревожная ситуация на сегодня — в Европе. Накануне первый случай заражения коронавирусом выявили в Черногории. Это значит, что в Европе больше не осталось стран, не затронутых эпидемией. За сутки в мире подтверждено свыше 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В числе лидеров по числу заразившихся — Италия, Иран, Испания, Республика Корея, Германия, Франция, сообщает телеканал "Россия 24".

 



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