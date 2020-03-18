Описан худший сценарий развития пандемии коронавируса

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18.03.2020, 7:16, Новости дня

Известный японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро рассказал, какой сценарий распространения коронавирусной инфекции в мире стал бы наихудшим.

В комментарии РИА «Новости» он отметил, что хуже всего будет, если коронавирус превратится в сезонное заболевание.

Он напомнил, что при заболевании новым типом коронавируса высока смертность среди пожилых людей: среди людей старше 80 лет смертность доходит до 17%.

«И если это будет происходить каждый год, то это большая проблема. Для молодых людей это не так страшно, а у пожилых заболевание сопряжено с риском для жизни», – объяснил врач.

Так, например, в Италии 98% умерших от нового типа коронавируса – люди старше 60 лет.

По его словам, ограничивать посещение мест скопления людей только для пожилых неправильно, это должно стать общим правилом для всех членов семей, в которых есть пожилые.

Акихиро также рассказал, какое расстояние между людьми обезопасит от распространения коронавируса.

По данным ВОЗ, за последние сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475 человек. Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет 179 тыс. 112 человек.



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