 

Последняя надежда на лето: Обнародованы важные данные о коронавирусе

18.03.2020, 7:10, Разное

По словам профессора, который заведует лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаила Щелканова, через несколько месяцев скорость распространения заболевания уменьшится. Это связано с тем, что вирус примет сезонный характер. Летом он станет циркулировать значительно меньше, чем в зимнее время.

Специалист предположил, что это произойдет в случае закрепления коронавируса в человеческой популяции. То же самое в свое время случилось и с пандемическим гриппом.

“Он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду”, – приводит слова специалиста
РИА Новости.

Напомним, известия о вспышке коронавируса появились в конце декабря прошлого года. Тогда об этом заявили китайские власти. Заболеванию было присвоено официальное название COVID-19.

По последним данным, число случаев заражения в России возросло до 93 человек. Об этом публично сообщила
вице-премьер Татьяна Голикова. Она также отметила, что из них всего семь оказались контактными. Остальные – завозными.



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