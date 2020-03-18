 

Детсады Москвы будут работать в обычном режиме

18.03.2020, 7:10, Разное

По просьбам родителей с первого по четвертый классы будут открыты дежурные группы численностью до 12 человек. Перед занятиями детям измерят температуру, в помещениях учебных заведений будет проводиться регулярная дезинфекция.   

“Мы понимаем, что не у всех есть возможность сидеть с ребенком дома или оставить его с бабушками или нянями”, – цитирует Анастасию Ракову АГН “Москва”. В дошкольных группах сохранится свободное посещение. Родители сами смогут решить, вести ли ребенка в детский сад, рассказала заместитель градоначальника.   

Она напомнила о мерах, которые приняты руководством города для недопущения распространения коронавируса: до особого распоряжения занятия по программе “Московское долголетие” в образовательных учреждениях отменены, повременить придется и с мероприятиями, в которых принимают участие более 50 человек.   

Напомним, что на 17 марта в России зафиксировано 93 случая заражения COVID-19. Большинство из них – привозные. Ситуация находится под контролем городских властей. Прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой проходят проверку в аэропортах.



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