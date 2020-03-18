Алина Загитова отказалась от участия в шоу “Ледниковый период”

18.03.2020, 7:09, Разное

Алина Загитова не приняла приглашение, поступившее от “Первого канал” и отказалась от участия в шоу “Ледниковый период”. Причина, по которой звезда отвергла предложение, осталась тайной.

Не так давно появилась информация о намерении продюсеров “Первого канала” осуществить перезапуск шоу “Ледниковый период”. Для этого креативная команда разработала новый формат, отказавшись от прежней схемы. На этот раз представителей шоу-бизнеса решили не привлекать, заменив их фигуристами-парниками. В качестве же основных участников должны были выступить звёзды ледовых площадок и различных чемпионатов Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева и Алина Загитова. Для них организаторы планировали подобрать пары. Тем не менее, по информации инсайдеров, последняя не приняла предложения.

Возможно, Алина Загитова не верит в успех передачи, поскольку телезрители охладели к ледовым шоу. Из-за неуверенности олимпийской чемпионки “Ледниковый период” может теперь и вовсе не выйти на экраны, поскольку её участие являлось обязательным. Теперь проект либо свернут, либо переформатируют, подстраивая под сложившиеся обстоятельства.