 

Алина Загитова отказалась от участия в шоу “Ледниковый период”

18.03.2020, 7:09, Разное

Алина Загитова не приняла приглашение, поступившее от “Первого канал” и отказалась от участия в шоу “Ледниковый период”. Причина, по которой звезда отвергла предложение, осталась тайной.
Не так давно появилась информация о намерении продюсеров “Первого канала” осуществить перезапуск шоу “Ледниковый период”. Для этого креативная команда разработала новый формат, отказавшись от прежней схемы. На этот раз представителей шоу-бизнеса решили не привлекать, заменив их фигуристами-парниками. В качестве же основных участников должны были выступить звёзды ледовых площадок и различных чемпионатов Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева и Алина Загитова. Для них организаторы планировали подобрать пары. Тем не менее, по информации инсайдеров, последняя не приняла предложения.

Возможно, Алина Загитова не верит в успех передачи, поскольку телезрители охладели к ледовым шоу. Из-за неуверенности олимпийской чемпионки “Ледниковый период” может теперь и вовсе не выйти на экраны, поскольку её участие являлось обязательным. Теперь проект либо свернут, либо переформатируют, подстраивая под сложившиеся обстоятельства.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Эвелина Бледанс в сексуальном наряде поздравила женщин с 8 Марта

09.02 / Скандалы: В Сети сообщили о причастности Соболь к пранкам с коронавирусом в метро

06.02 / Мнение: Оправдания Бакуменко

11.02 / Бренд Honor снизил цены на смартфоны в связи с праздниками 14 и 23 февраля

09.02 / Мнение: Рост реальных доходов, мотивирующая прибавка к зарплате и выравнивание в регионах и Москве

07.02 / Компания Ford представила куртку-эмодзи для велосипедистов

07.03 / Мнение: Рейтинг стран по поеданию мяса, зеленый налог на говядину и молоко за вредность

08.03 / Мужчина рассказал о странностях, которые видел во время работы гидом в пещере

17.03 / Мнение: Миллиардеры обеднели на триллион, рост ставок по ипотеке и антикризисный план России

27.02 / Мнение: Не в бровь, а в глаз!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика