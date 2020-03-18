 

Москвичей предупредили о возвращении зимы

18.03.2020, 7:08, Новости дня

В выходные дни в Москве произойдет резкое похолодание, температура опустится ниже нормы, подует зимний ветер и выпадет небольшой снег, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В выходные, сообщил он, произойдет значительное изменение циркуляции, ветер будет северным. «Местами небольшой снег прогнозируем, но снегопада не будет. В воскресенье температура и вовсе прогнозируется ниже нормы на 1-2 градуса. Опять возвращение зимней погоды, но уже приятной: без метелей, но с солнцем», – приводит его слова ТАСС.

По словам Вильфанда, в ночь на субботу ожидается 2-7 градусов мороза, днем – 1 градус мороза – 4 градуса тепла. В воскресенье понижение температуры продолжится: ночью прогнозируется 5-10 градусов мороза, днем – 2 градуса мороза – 2 градуса тепла. Осадки в воскресенье не ожидаются, отметил метеоролог.

«Начало следующей недели тоже прогнозируется прохладным. В ночь на понедельник ожидается минус 2 – минус 7, днем около 0 отметки», – сообщил Вильфанд.

По прогнозу Гидрометцентра, в среду, 18 марта, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве поднимется до 7-9 градусов, по области воздух прогреется до 4-9 градусов тепла.



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