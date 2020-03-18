Во время карантина “Укрпошта” не будет взимать плату за хранение посылок

18.03.2020, 6:42, Новости дня

На время карантина “Укрпошта” не будет взимать плату за хранение посылок в почтовых отделениях. Об этом компания сообщила на своем сайте 17 марта.

“С 17 марта 2020 года и до окончания карантина на всех объектах почтовой связи плата за хранение зарегистрированных почтовый отправлений, в частности “Укрпошта Экспрес”, “Укрпошта Стандарт” и “Укрпошта SmartBox”, не взимается”, – сказано в сообщении.

Также не будет взиматься плата за хранение импортных посылок, которые пришли из-за рубежа.

В разделе “тарифы” на сайте “Укрпошти” указано, что стоимость хранения отправлений “Укрпошта Экспрес” и “Укрпошта Стандарт” более пяти рабочих дней составляет 9 грн за каждые сутки (но не более 45 грн), хранение мелких международных отравлений более пяти дней стоит 7,5 грн (но не более 37,5 грн).

Чтобы ограничить контакты клиентов с сотрудниками отделений “Укрпошти” и обезопасить их от возможности заражения коронавирусом, компания изменила правила доставки, вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений. Рекомендуемые почтовые отправления (кроме писем с пометкой “Судебная повестка”) будут оставлять в абонентских ящиках адресатов.

Эти правила будут действовать до 3 апреля, когда должен закончиться карантин.

В “Укрпошті” отметили, что после введения карантина график работы почтовых отделений не изменился. Но с 16 марта для доставки посылок за границу используются альтернативные пути (не только грузовые самолеты, но и автомобили), поэтому сроки доставки могут увеличиться.

Кроме того, в компании призвали клиентов не заходить за линию, если у стойки обслуживается другой клиент, а также не входить в помещение отделения, если там очередь.

“Помните о “Счастливых часах” в “Укрпошті”. Для отправки или получения посылок рекомендуем приходить в отделения после 13.00, когда нет очередей, а платежи оплачивать до 13.00 со скидкой 50% на комиссию”, – сказано в сообщении компании в Facebook.

Друзі, Укрпошта працює у звичайному режимі. І ми будемо робити все, щоб ви зручно могли користуватися нашими послугами,… Posted by Укрпошта on Esmaspäev, 16. märts 2020

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратила авиационное сообщение с другими странами. Во многих городах страны также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 976 человек в более чем 150 странах, 7529 человек скончались.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восемь лечатся.