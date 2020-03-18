“Дарница” и Zagoriy Foundation передают аппараты вентиляции легких Киевской больнице скорой помощи

18.03.2020, 6:32, Новости дня

Фармацевтическая компания “Дарница” и благотворительный фонд Zagoriy Foundation передают Киевской городской клинической больнице скорой помощи три аппарата искусственной вентиляции легких Vela американской компании Viasys, сообщили в пресс-службе компании, пишут “Українські новини”.

“Мы приняли во внимание опыт других стран в борьбе с эпидемией и действуем на опережение. Новый вирус COVID-19 приводит к быстрому переполнению реанимаций и больниц в странах, где фиксируется пик эпидемии. При таких условиях каждый аппарат искусственной вентиляции легких в медицинских учреждениях Украины – это спасенные жизни”, – заявил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Благотворительные фонды сейчас должны включиться в борьбу с распространением вируса, отметила директор фонда Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко.

“Аппараты для обеспечения искусственной вентиляции легких помогут врачам спасать жизни. Независимо от своей стратегии, благотворительные фонды должны реагировать на запросы, с которыми сталкивается мир. Противостояние эпидемии COVID-19 – пока актуальный запрос”, – подчеркнула она.

“Дарница” основана в 1930 году, портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Бенефициары “Дарницы” – семья Загорий. Zagoriy Foundation – семейный благотворительный фонд, основанный в 2015 году Глебом, Катериной и Владимиром Загориями.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к вечеру 17 марта общее число зараженных в мире превысило 190 тыс., более 7,5 тыс. человек скончались.

В Украине подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых лечат.

Кабмин Украины поручил Минздраву обеспечить временное прекращение плановых операций и госпитализаций и перепрофилирование медицинских учреждений для приема и лечения инфицированных коронавирусом людей в тяжелых состояниях.