Китаец, потерявший память 30 лет назад, вспомнил свой дом, увидев репортаж новостей

18.03.2020, 6:51, Разное

Тридцать лет назад Чжу Дзямин, будучи тогда 27-летним, покинул свою семью в провинции Гуйчжоу, на юго-западе Китая, и на время уехал в центральную провинцию Хубэй, где устроился строителем.

К сожалению, его рабочая карьера продлилась недолго, в том же году на стройке, где он работал, произошел несчастный случай и Чжу Дзямин получил тяжелую черепно-мозговую травму (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

В больнице его подлечили, однако врачи ничего не смогли сделать с почти полной амнезией, которая у него произошла после травмы. Чжу уже не помнил, ни где его дом, ни свое имя, ни кто его родные. Имя он узнал, когда посмотрел на свое удостоверение, но с остальным было куда сложнее.

Некоторое время он еще пытался продолжать работать на стройке, но потом потерял свои документы, а вместе с ними и работу. Теперь мужчина стал бездомным и начал жить на улице, где его вскоре приметили супруги Тан.

Пожалев беднягу, пара предложила ему жить в их доме и последующие 30 лет семья Тан заменила Дзямину родную семью. Все эти годы Дзямин пытался все-таки восстановить свою память и ему порой удавалось кое-что вспомнить, однако это ничем ему не помогало.

В 2015 году супруги Тан решили переехать в город Юньхэ, провинции Чжэцзян и Дзямин поехал вместе с ними. Несмотря на то, что между родным городом Дзямина и Юньхэ расстояние около 1500 км, этот переезд оказался полезным для его памяти, Дзямин начал вспоминать еще больше деталей из своей прошлой жизни.

В конце февраля 2020 Чжу Дзямин смотрел по телевизору репортаж об эпидемии коронавируса и в какой то момент журналист начал рассказывать ему о карантине, введенном в неком городе. И в голове Дзямина словно кто-то щелкнул переключателем, он внезапно вспомнил, что он родом из этого города, а потом и вспомнил своих родителей.

После этого Дзямин побежал со всех ног в полицию и пояснил им обо всем, а полицейские связались с полицией в другом городе и вскоре семья Чжу Дзямина была найдена.

Когда мужчина начал разговаривать со своей мамой по телефону, он узнал, что его отец скончался еще 18 лет назад и что самого его уже по сути признали мертвым, после того как он столько лет числился пропавшим без вести, поэтому его жилье уже отошло государству. Четверо братьев и сестер Чжу Дзямина были живы и здоровы и они очень обрадовались его появлению.

"Я думала, что никогда больше тебя не увижу. Я так рада, что ты здесь", – говорит сыну 83-летняя мать Чжу.

В настоящее время 57-летний Чжу Дзямин решает проблему выделения ему новой квартиры и последующего своего возвращения в родной город.