«Мой воображаемый друг был совершенно реальным»

18.03.2020, 6:51, Разное

Рассказывает пользователь сайта Reddit с ником "lionself". Все это произошло когда он был очень маленьким и многое из описанного ниже он узнал уже позже от своей мамы, так как сам этого уже не помнил.

"С того момента, как я научился говорить, я рассказывал своим родителям о том, кого я звал "Дод". Родители предполагали, что это мой воображаемый друг.

Немало маленьких детей придумывает себе воображаемого друга, особенно принимая во внимание, что я был самым младшим из четырех мальчиков в семье и мои старшие братья не желали возиться с "мелюзгой". Родители объясняли моего воображаемого друга именно этим (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Сначала все это было не настолько заметно, однако стало более навязчивым после того, как моя мама однажды вошла в мою комнату и увидела, что я сижу на полу (мне тогда было 2 или 3 года) и общаюсь с кем-то, смотря на пустое место. Я кивал в ответ, внимательно слушал, смеялся, словно мне рассказали шутку и тд.

По словам моей мамы, я вел себя с этим Додом, словно он был реальным человеком и моим другом. Потом я стал требовать, чтобы за столом клали тарелку с едой для Дода, на завтрак, обед и ужин. Чтобы мы брали Дода с собой когда уходим куда-то (я иногда кричал "Мы забыли Дода").

У него должно было быть свое место, даже в машине я требовал, чтобы для него поставили отдельное детское автокресло, я очень боялся, что Дод может получить травму. Мои родители также должны были говорить с этим Додом, как если бы он был реальным мальчиком.

Как я сказал выше, я сам многое из этого уже не помню, но я помню как этот Дод выглядел в моих глазах. Я почему-то до сих пор хорошо помню это. Он был ростом с маленького ребенка и был белого цвета, лица у него не было, а внешне он почему-то напоминал стоящего на двух лапах вертикально игрушечного мишку.

На том месте, где у него должно было быть лицо, там была выпуклость, а на том месте, где находятся глаза было две выпуклости. Он не носил одежду и его конечности не были похожи на руки человека или медвежьи лапы, они были просто округлые, как у игрушечных медведей.

Его тело не было прозрачным, оно было белым и вполне себе материальным, то есть твердым. Он не говорил физически, скорее было похоже, что я улавливал его мысли и понимал, что он хочет сказать. Я также не помню того, чтобы он двигался или ходил как живое существо, однако он мог как-то перемещаться, потому что я видел его в разных местах.

Я готов поклясться в том, что я был уверен, что Дод является реальным существом. Однажды, когда мне было 4 или 5 лет, Дод решил мне что-то показать. Он "повел" меня от задней части нашего дома до большого квадратного ящика – распределительного щита. И там было то, чего я раньше никогда не видел, маленькая дверь, закрытая на простой крючок.

Я откинул крючок и заметил внутри бетонный пол, низкий потолок и пыльный старый трехколесный велосипед красного цвета. Еще там было много паутины и почти не было солнечного света, но я все-таки залез туда и потом сидел, прижав колени к груди. А Дод стоял возле двери.

Я не знал, существовало ли в реальности это место, во всяком случае никто бы не стал говорить маленькому ребенку об этой пугающей дыре из бетона. Но несколько месяцев назад я решился и спросил родителей об этом и они сказали, что специально не говорили никому из детей об этом "ящике", потому что там открытые трубы и провода и если попасть туда внутрь и дверь закроется, то изнутри невозможно выбраться самому.

Кроме того, если бы туда попал кто-то из детей, его было бы очень сложно найти, ведь его крики никто бы не услышал.

Так было целых шесть лет, а потом нам пришлось переезжать в новый дом. И когда моя мама по привычке в машине сказала, чтобы Дод тоже садился, я сердито ответил ей, что "Дод больше не придет". После этого я не говорил больше о Доде и еще несколько лет был очень рассержен. если кто-то из других при мне напоминал его имя.

Многими годами позже моя мама пояснила мне, что она изучала историю этого дома и узнала, что до нас там жил маленький мальчик, который умер оттого, что газовая труба взорвалась и сожгла ему все лицо. Она видела его фото в газете, его звали Дэвид Дод и на фото он держал в руках плюшевого медведя.

После этого мысль о том, что мой безликий "воображаемый" друг и этот ребенок – связаны, не покидала меня.

Я никогда не боялся Дода и сейчас тоже не испытываю от этих воспоминаний ничего похожего на страх. Я просто думаю, что это было странно, что он появлялся передо мной в виде безликого мишки и что он был со мной целых шесть лет.

Уже будучи взрослым, я не раз думал вернуться в тот старый дом и снова проверить ту "комнатку" на заднем дворе. Но в настоящее время там живут другие люди и я пока не могу собраться с духом, чтобы поговорить с ними ".

В комментариях к этой истории кто-то из других пользователей предположил, что когда-то этот мальчик Дэвид Дод без спроса убежал к щиту, залез в ту самую маленькую "комнатку" и там погиб, когда возможно из-за утечки газа взорвалась труба. Почему он потом привел туда другого мальчика, понять сложно. Он хотел показать то место, где умер или хотел, чтобы этот мальчик тоже погиб?