Диетолог раскритиковала приложения для подсчета калорий

18.03.2020, 6:48, Новости дня

Чтобы быть в форме, вовсе не обязательно зацикливаться на подсчете калорий. Самое главное – образ жизни и правильные пищевые привычки, рассказала фитнес-тренер, диетолог-нутрициолог Арина Скоромная.

«Правильное питание – это не ограничение, а полноценность. Пищевые привычки имеют значение. Мы сможем набрать норму необходимых микро- и макронутриентов, всех питательных веществ, если будем есть правильную еду. Предпочтительны простые продукты: овощи, крупы, макароны, мясо, рыба, яйца, сухофрукты, орехи. Если большая часть рациона будет состоять из них, не будет потребности есть гадости, слишком калорийные продукты и не надо будет ничего считать», – передает радио Sputnik слова Скоромной.

Она добавила, что подсчет калорий хорош для новичков, потому что можно примерно понять свою норму. Однако важно помнить, что есть много тонкостей, которые не дают точно посчитать съеденное количество калорий.

«Все программы, приложения для подсчета очень примерны. Невозможно просчитать точное количество усваиваемых калорий. Сегодня вы можете съесть условные 1 400 калорий, дальше, например, заболели или у вас начались проблемы с желудком. От физического и душевного состояния зависит усвоение продуктов и калорий. Человек – не робот, у которого все можно точно посчитать», – сказала Скоромная.

По ее словам, в большей степени за организм и даже за характер отвечают гормоны. Если произойдет сбой в гормональной системе, все подсчеты уйдут в никуда.

«Например, при стрессе вырабатывается гормон кортизол. Он препятствует наращиванию мышечной массы и похудению. Человек может этого не знать и продолжать считать калории, но все подсчеты будут заведомо неверны», – сказала она.

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