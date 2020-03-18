 

Байден побеждает на праймериз во Флориде, Иллинойсе и Аризоне

18.03.2020, 6:44, Новости дня

Бывший вице-президент США Джозеф Байден гарантировал себе уверенную победу на первичных выборах (праймериз) Демократической партии в штате Флорида, свидетельствуют данные телеканалов CNN, ABC и NBC, а также агентства Associated Press и газеты The New York Times.

По итогам первичных выборов во Флориде будут распределены голоса 219 делегатов. Согласно приведенным телеканалами данным обработки более 80% бюллетеней, Байден получил около 60% голосов избирателей, сенатор от Вермонта Берни Сандерс – примерно 22%, передает ТАСС.

По данным The New York Times, Байден по итогам праймериз во Флориде заручится поддержкой не менее 129 делегатов, Сандерс – минимум 48.

Отмечается, что многие жители штата голосовали досрочно. Кроме того, при проведении первичных выборов в некоторых округах штата имели место серьезные трудности из-за того, что многие волонтеры не пришли на участки, опасаясь распространения коронавируса.

Кроме того, Байден гарантировал себе победу на праймериз демократов в штате Иллинойс. Такие оценки привели агентство Associated Press, газета The New York Times, телеканалы NBC и CNN. По итогам первичных выборов в штате будут распределены голоса 155 делегатов.

По итогам обработки 36% бюллетеней, Байден получил более 58% голосов избирателей, сенатор от Вермонта Берни Сандерс – около 37%. Издание констатирует, что Байден по итогам праймериз в Иллинойсе заручится поддержкой не менее 93 делегатов, Сандерс – минимум 46.

Также Байден гарантировал себе победу на праймериз в Аризоне, где, согласно подсчетам, он получил около 42% голосов избирателей, сенатор от Вермонта Берни Сандерс – примерно 30%. Всего в штате будут распределены голоса 67 делегатов. Таковы данные по итогам подсчета половины бюллетеней.

Накануне Байден победил на первичных выборах Демократической партии в штате Вашингтон.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Байден побеждает на праймериз в США.



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