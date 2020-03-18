В украинской столице закрывают метрополитен

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18.03.2020, 6:20, Новости дня

Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что работа метрополитена в украинской столице будет приостановлена 17 марта в 23:00. Как передаёт «СТРАНА», метро прекращает перевозку пассажиров предварительно до 3 апреля.


Reuters

Метро Киева закроют во вторник, 17 марта, в 23:00. Закрытие продлится до 3 апреля. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и постановлению кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же как Днепр и Харьков. Поэтому, сегодня с 23-го часа киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля», — заявил Кличко.

Мэр отметил, что наземный транспорт продолжит работать в штатном режиме и будет дублировать линии метро. Кличко также в очередной раз призвал жителей и гостей столицы оставаться дома. Что касается тех, кто не может работать удалённо, мэр посоветовал им пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Как напоминает издание, накануне мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что не хочет закрывать метро в городе. Однако после того, как президент Зеленский пригрозил ему уголовным делом, доступ к подземке решили ограничить.



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