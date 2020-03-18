Мнение: Добавьте света детям войны

18.03.2020, 6:17, Разное

«Дети мира – детям Зайцево»

О проекте

Шестой год на востоке бывшей Украины, в Донбассе, идёт война. Множество людей, начиная с политиков и дипломатов, и заканчивая волонтёрами и журналистами, пытаются остановить её. Но, несмотря на это, на Донбассе продолжают гибнуть люди. Мирные люди, в том числе – дети.

На севере прифронтовой Горловки находится посёлок городского типа Зайцево – линия фронта разделила его напополам. Практически каждую ночь украинские военные обстреливают жилой сектор Зайцево. Дети Зайцево вынуждены прятаться в подвалах и погребах, чтобы не пострадать от украинских мин и снарядов.

За время военных действий в ДНР и ЛНР погибло свыше 300 детей – в возрасте от полутора месяцев до пятнадцати лет.

Группа волонтёров, при поддержке Горловского института иностранных языков и Союза писателей России, подготовила акцию в социальных сетях «Дети мира – детям Зайцево», наш адрес в Интернете: https://zaytcevo-child.com/

Мы хотим привлечь к проекту максимальное количество участников посредством соцсетей (в первую очередь через Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер), получить максимальное количество репостов и лайков, и таким образом – донести информацию людям англоязычных, франкоязычных, германоязычных и испаноязычных стран о происходящем на Донбассе, а ещё точнее – на «линии соприкосновения», в посёлке Зайцево (ДНР);

Организовать передвижную выставку «Дети мира – детям Зайцево» из работ, присланных на нашу страничку (распечатанных на цветном принтере), для демонстрации её в ЛДНР, а также на территории России и Белоруссии.

Дети Зайцево каждый день страдают от обстрелов украинской армии. В их рисунках много ужаса и мало света. Попросите своего ребёнка нарисовать что-нибудь доброе для детей Зайцево. Добавьте света в их жизнь! Добавьте света детям войны!