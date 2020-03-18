 

Советская туалетная бумага из 70-х годов выставлена в американском интернет-магазине

18.03.2020, 6:09, Разное

В интернет-магазине Etsy, который ориентирован на американский рынок, появилась туалетная бумага из СССР 70-х годов. Автором объявления считается человек, проживающий на Украине.
Сообщается, что тираж ограничен, имеется только 20 рулонов, сохранившихся в отличном состоянии. Стоимость каждого 18 долларов 65 центов. Судя по дате объявления, владелец не может продать раритетный товар полувековой давности в течение нескольких недель, несмотря на уникальное сопровождение. Автор рекомендует использовать рулоны в виде предметов коллекции, подарка друзьям из бывшего СССР и испытывающим ностальгию по временам тотального дефицита того времени. Возможен и вариант декора для тематического магазина или ресторана. При желании покупатель может использовать продукцию и по прямому назначению.

Комментируя публикацию, пользователи США обратили внимание на использование стиля минимализма в оформлении рулонов. Покупателей пока нет. Ажиотаж по поводу туалетной бумаги в связи с пандемией коронавируса вызвал большое количество мемов и насмешливых комментариев в Сети.



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