Надолго ли Трамп вернул американские индексы в зеленую зону?

18.03.2020, 6:05, Новости дня

Американские фондовые индексы закончили торги 17 марта приличным ростом. Dow Jones, накануне переживший худший день с 1987 года прибавил 5,2%, S&P 500 — 6%, а Nasdaq — 6,66%.

Подтолкнуть индексы к столь активному укреплению усилиями ФРС не удавалось, однако необходимый позитив на рынки принесло заявление Дональда Трампа о планах Белого дома запустить целый пакет фискальных стимулов на $1 трлн. Речь в том числе идет о выделении адресной помощи американцам в размере $1 тыс. на каждого взрослого. Ранее глава американского Минфина Стивен Мнучин сообщил о том, что правительство рассматривает возможность разослать гражданам чеки на соответствующую сумму уже в ближайшие 2 недели. “Американцам сейчас нужны деньги”, — сообщил Мнучин.

Кроме того, министр сообщил, что компании корпорации получат отсрочку по налоговым платежам в пределах $10 млн, а физлица — на сумму до $1 млн. По словам Мнучина, Трамп санкционировал отсрочку выплат в казну IRS в общей сложности на $300 млрд.

Тем не менее, аналитики скептически восприняли наблюдавшийся на рынках рост. “В одном я уверен: рынки найдут дно задолго до того, как новости начнут улучшаться”, — сообщил CNBC главный рыночный стратег National Securities Арт Хоган, отметивший, что произошла переоценка акций с учетом потенциального ущерба для экономики, однако вопрос остается в том, какими будут фактические потери.

Правда, в любой ситуации есть тот, кто сможет оседлать волну. В случае с эпидемией коронавируса это, к примеру, американский биотехнологический гигант Regeneron Pharmaceuticals, чьи акции после сообщения о начале испытания вакцины от захватившего весь мир вируса, взлетели на 11,5%.