Имущество генерала Дрыманова может быть конфисковано

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18.03.2020, 6:05, Новости дня

Суд может конфисковать имущество бывшего начальника ГУ СК РФ по Москве генерала Александра Дрыманова в случае согласия с мнением о необходимости оштрафовать его на 196 миллионов рублей, запрошенные государственным обвинителем. Об этом СМИ сообщил адвокат Дрыманова Марк Каверзин.

Ранее прокурор попросил суд признать Дрыманова виновным в двух эпизодах взяточничества, а в качестве наказания назначить 16 лет колонии строгого режима и 196 миллионов рублей штрафа. Приговор будет вынесен в среду, 18 марта.

В случае обвинительного приговора и наказания в виде лишения свободы Дрыманов сможет гасить оставшуюся сумму отчислениями из зарплаты, если в колонии будет работать.

В настоящее время арестованы гаражный бокс Ольги Дрымановой и автомобиль Mercedes его дочери Дарьи, сообщает РИА Новости. Однако стоимость данного имущества не покрывает сумму запрошенного штрафа.

Адвокат Дмитрий Аграновский объяснил, что для погашения штрафа компетентные органы будут искать счета, недвижимость и имущество осужденного. Если суммы не хватит, у осужденного не будет больших проблем в связи с этим за единственным исключением – возможностью получить условно-досрочное освобождение.

Дело о взятке, фигурантами которого являются генерал Александр Дыманов, бывший начальник управления СК РФ по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко и экс-глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко, рассматривается также в Московском городском суде. Оно было возбуждено после стрельбы у ресторана Elements, произошедшей в Москве 15 декабря 2015 года.

По информации следствия, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение "авторитета" Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец из СИЗО. Миллион потом был поделен. Дрыманов получил из этой суммы пятую часть – 200 тысяч, считает следствие. Второй эпизод был связан с получением Дрымановым 9850 евро от его заместителя Дениса Никандрова за покровительство.



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