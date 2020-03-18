 

Счетная палата в 2019 году выявила нарушения почти на 900 миллиардов рублей

18.03.2020, 6:05, Новости дня

В течение 2019 года Счетная палата Российской Федерации провела 319 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Результатом стало выявление нарушений на 884,6 млрд руб.

Как отмечается в отчете СП, 36% этих нарушений на сумму 316,6 млрд руб. связаны с неправильным ведением бухгалтерского учета и некорректным составлением финансовой отчетности. Одна из главных причин — грубое нарушение правил финотчетности, при которых указанные суммы искажались не меньше, чем на 10%. Общая сумма таких нарушений — около 292 млрд руб.

Вторая по масштабу проблема — нарушения в сфере госзакупок. Ее доля составляет 27% или 237,3 млрд руб. В первую очередь речь идет о существенном изменении условий контрактов, срывах сроков и недостоверной информации, предоставляемой в реестр.

Четверть всех нарушений на 217,5 млрд руб. обнаружена в сфере формирования и исполнения бюджета. При этом на долю исполнения бюджета приходится 178,3 млрд руб. В Счетной палате это объясняют тем, что органы власти с нарушением выполняли свои задачи и функции, “в том числе не осуществляли свои бюджетные полномочия”.

Кроме того, Счетная палата выявила нецелевое использование средств на 294,2 млн руб. “В основном это связано с использованием субсидий на выполнение государственных заданий в бюджетных учреждениях”, — поясняется в отчете СП.



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