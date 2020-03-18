За сутки в Китае от коронавируса умерли 11 человек

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18.03.2020, 5:53, Новости дня

За минувшие сутки в Китае от коронавируса умерли 11 человек, число заразившихся увеличилось на 13, выздоровели еще 922 человека, информирует Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Число инфицированных в стране за все время эпидемии достигло 80,8 тыс. человек, из них выздоровели 69,6 тыс., умерли 3 тыс. 237, передает ТАСС.

По обновленным данным, официальный показатель смертности от вируса по Китаю составляет ровно 4% вместо 3,98% днем ранее.

Доля выздоровевших за сутки увеличилась с 84,9% до 86%.

Ситуация по стране стабильная: в 14 из 31 региона совсем нет заболевших. В Пекине насчитывается 77 заразившихся, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян – 10, на Хайнане болеет всего один человек.

Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР все еще находятся свыше 9,2 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475 человек. Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет 179 тыс. 112 человек.

Напомним, что коронавирус распространился на всю Европу.

При этом в РФ ситуация с коронавирусом находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии выявлено 114 случаев, пятеро выздоровели. Российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли целый ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также закрыт въезд для иностранцев.



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