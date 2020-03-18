 

35 процентов игроков и сотрудников футбольного клуба “Валенсия” заражены коронавирусом

18.03.2020, 5:35, Новости дня

35% игроков и членов персонала испанского футбольного клуба “Валенсия” заражены коронавирусом. Об этом клуб сообщил 16 марта на своем официальном сайте.

Все инфицированные в феврале летали на матч Лиги чемпионов против “Аталанты”, который состоялся в Милане – одном из центров вспышки COVID-19 в Италии.

Во всех случаях у больных наблюдается бессимптомный характер заболевания. Они находятся в изоляции дома под медицинским наблюдением, сообщили в клубе.

Фамилии инфицированных не сообщаются.

15 марта было известно о заражении пяти сотрудников ФК “Валенсия”, включая одного игрока – защитника Эсекьеля Гарая. Он стал первым футболистом элитной лиги Испании, которому был поставлен диагноз “коронавирусная инфекция”.

Общее количество зараженных в Испании составляет 11 178, что более чем на 2000 больше, чем 16 марта. 491 человек умер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Госбюджет Украины недополучил 56 млрд грн, в том числе из-за укрепления национальной валюты – Минфин

11.03 / Пассажирка самолета в Китае со злости накашляла на стюардессу

21.01 / Женщинам запретили посещать бассейн в спорткомплексе «Анжи Арена» в Дагестане

21.01 / Число погибших при пожаре под Томском возросло до 11 человек

27.12 / Российский ученый поддержал идею церкви о проведении антиалкогольных уроков в школе

15.02 / Лукашенко пригрозил забирать российскую транзитную нефть, “чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях”

30.12 / США пригрозили наказать подрядчиков «Северного потока – 2» за ускорение

06.01 / Иран отказался от участия в ядерной сделке

18.02 / Внучка на миллион: молодая русская наследница пропала в Уругвае

27.12 / Автоновости: Важно: в России появится новый большой штраф для автомобилистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика