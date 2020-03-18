35 процентов игроков и сотрудников футбольного клуба “Валенсия” заражены коронавирусом

18.03.2020, 5:35, Новости дня

35% игроков и членов персонала испанского футбольного клуба “Валенсия” заражены коронавирусом. Об этом клуб сообщил 16 марта на своем официальном сайте.

Все инфицированные в феврале летали на матч Лиги чемпионов против “Аталанты”, который состоялся в Милане – одном из центров вспышки COVID-19 в Италии.

Во всех случаях у больных наблюдается бессимптомный характер заболевания. Они находятся в изоляции дома под медицинским наблюдением, сообщили в клубе.

Фамилии инфицированных не сообщаются.

15 марта было известно о заражении пяти сотрудников ФК “Валенсия”, включая одного игрока – защитника Эсекьеля Гарая. Он стал первым футболистом элитной лиги Испании, которому был поставлен диагноз “коронавирусная инфекция”.

Общее количество зараженных в Испании составляет 11 178, что более чем на 2000 больше, чем 16 марта. 491 человек умер.