 

В Украине разрешили подавать е-декларации позже из-за коронавируса

18.03.2020, 5:35, Новости дня

17 марта Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”, предусматривающий в том числе продление сроков для подачи е-деклараций, информирует пресс-служба парламента. 

Этим законом вносится ряд изменений в украинское законодательство. В частности, новым пунктом будет дополнена глава XIII заключительных положений закона “О противодействии коррупции”.

После того как изменения вступят в силу, срок подачи электронных деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, будет продлен на три месяца – до 1 июня, сказано в соответствующем законопроекте №3219.  

“Субъекты декларирования, которые в период до 1 июня 2020 года не имели возможности подать декларацию… или сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с установлением на территории их проживания карантинно-ограничительных мероприятий, освобождаются от ответственности за несвоевременное предоставление такой декларации или сообщения в указанный период”, – говорится в законопроекте. 

Соответствующий закон депутаты поддержали 344 голосами. Согласно информации на сайте парламента, он уже подписан спикером Дмитрием Разумковым и передан на подпись президенту. 

Среди других нововведений, предусмотренных в законе, – разрешение на работу на дому, запрет на штрафы за просроченную оплату коммунальных услуг, временная отмена пошлины на медикаменты, необходимые для предупреждения коронавируса, введение административной ответственности за нарушение правил карантина и уголовной – за умышленное заражение людей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 179 843 человека в более чем 150 странах, 7176 человек скончались.

В Украине коронавирусом заболело 14 человек, двое из них скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах) лечат.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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